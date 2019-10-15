В Геленджик из Казани открываются прямые авиарейсы

В Международном аэропорту «Казань» 31 октября запускается прямой авиарейс в Геленджик.

Самолет будет курсировать между городами два раза в неделю, по четвергам и субботам. Полеты будут осуществляться на канадских воздушных судах Bombardier CRJ-200 вместимостью 50 пассажиров.

По четвергам самолет будет вылетать из Казани в 10.00 и приземляться в 12.30 в Геленджике. Обратно авиалайнер полетит в 13.20 и приземлится в столице республики в 15.45.

По субботам пассажиры могут вылететь из Казани в 7.45 и приземлиться в Геленджике в 10.15. Вылететь оттуда можно будет в 11.15 с посадкой в Казани в 13.35, передает пресс-служба исполкома Казани.

Ранее сообщалось, что татарстанская авиакомпания «ЮВТ Аэро» запускает новое направление Казань — Ханты-Мансийск — Красноярск. Самолеты начнут курсировать по нему с 27 октября 2019 года трижды в неделю — по средам, пятницам и воскресеньям.

