Ученые узнали, какой рыбы больше всего в Куйбышевском водохранилище

Специалисты Татарского филиала ВНИРО вместе с учеными Института биологии внутренних вод Российской академии наук на НИС «Академик Топчиев» провели экспедиционный выезд в Куйбышевском водохранилище.

Маршрут экспедиции пролегал по Волге от Новочебоксарска до Тольятти. Ученые провели сбор фитопланктона, зоопланктона и зообентоса, а также зафиксировали результаты наблюдений в зоне влияния татарстанского филиала.

Оказалось, что по численности в траловых уловах в пелагической зоне преобладала тюлька, в донных уловах — лещ.

Кроме того, эксперты провели анализ уловов и первичную оценку численности водных биологических ресурсов по результатам траловых донных и пелагических уловов, передает пресс-служба Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.

Ранее рыбаки Казани обратились к президенту республики Рустаму Минниханову с просьбой выделить специальную зону на Кремлевской набережной. Глава Татарстана дал соответствующие указания. Как позже стало известно «Реальному времени», речь идет о территории после Ленинской дамбы, ближе к ГИМСу.