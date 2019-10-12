Названа кандидатура нового посла США в России

Фото: GETTY IMAGES

Дональд Трамп официально подтвердил, что на пост нового посла США в России предложена кандидатура Джона Салливана, который до настоящего момента занимал пост первого заместителя госсекретаря Америки. Это назначение должен утвердить Сенат.

Джону Салливану 60 лет. По образованию он юрист, имеет степень доктора права Колумбийского университета.

При богатом опыте госслужбы Джон Салливан не является карьерным дипломатом, и его назначение в Москву вызывает немало вопросов, пишет BBC.

Предыдущий посол США в России Джон Хантсман, занимал этот пост с октября 2017 года. В августе текущего года он подал президенту Трампу заявление об отставке с 3 октября.

Напомним, ранее экс-постпред США в ООН Никки Хейли отметила, что Вашингтон никогда не сможет доверять Москве, а Россия — Штатам.