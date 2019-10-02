В московский музей Дарвина пустят бесплатно посетителей в костюмах леших и кикимор. Шурале тоже считается

В Дарвиновском музее в Москве 26 октября пройдет День лешего. В этот день в музей бесплатно пустят посетителей в костюмах леших и кикимор.

Мероприятие приурочено к «ночи на Ерофея», которая в 2019 году отмечается на 17 октября, передает пресс-служба музея. В эту ночь, когда вплотную подступали холода, крестьяне не ходили в лес, так как там в последний раз до весны дурили лешие, обходя свои владения, пугая птиц и зверей, вырывая с корнем деревья.

Вместе с тем по заявлению музея, акция распространяется на всю «лесную нечисть», которая «примкнет к свите Лешего», а значит в эту категорию могут попасть и посетители в костюмах татарского персонажа Шурале.