Пожилые пассажиры смогут путешествовать поездом в октябре за полцены

С 30 сентября по 2 октября пассажиры старше 60 лет смогут приобрести билеты в купейные вагоны поездов дальнего следования со скидкой 50%. Совершить поездки по сниженной цене можно будет в поездах дальнего следования АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД»), курсирующих во внутригосударственном сообщении в период с 1 по 31 октября 2019 года.

Акция приурочена к Международному дню пожилого человека, который отмечается 1 октября, сообщает пресс-служба РЖД.

Оформить проездные документы можно будет в кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО «РЖД» и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».

Ранее «РЖД» предложила сажать в тюрьму за аварии на переездах.