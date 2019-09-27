Правительство утвердило меры по профилактике детских самоубийств

Глава правительства России Дмитрий Медведев утвердил комплекса мер до 2020 года по совершенствованию системы профилактики суицида среди несовершеннолетних.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Этот комплекс мер предусматривает, в частности:

проведение в образовательных организациях в регионах России мероприятий для родителей «по формированию культуры профилактики суицидального поведения несовершеннолетних»,

разработку методических рекомендаций «по профилактике суицидального поведения, выявлению ранних суицидальных признаков у несовершеннолетних»,

мероприятия по развитию «позитивного мышления»,

тренинги по «профилактике суицидальных настроений и формированию позитивного мировоззрения»,

профилактическую работу с обучающимися в образовательных организациях России,

мониторинг интернета «на предмет наличия материалов с информацией о способах совершения самоубийства и призывами к совершению самоубийства»,

разработку памятки для родителей по вопросам выявления ранних признаков суицидального поведения у несовершеннолетних,

обобщение лучших региональных практик по профилактике суицида у несовершеннолетних и привлечение к этой работе НКО.

Ответственные за реализацию комплекса мер органы власти будут отчитываться об этом в Минздрав России, передает «Интерфакс».

Напомним, этим летом в Казани за попытку суицида подростка сотрудников «Символа жизни» отдали под суд.

