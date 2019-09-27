Друзь не исключил своего появления на игре «Что? Где? Когда?» 28 сентября

Александр Друзь прокомментировал RT свое возвращение в шоу «Что? Где? Когда?».

«Не знаю, буду ли я присутствовать на завтрашней игре. Если окажусь в Москве — буду. Пока не в курсе. Есть некоторые дела», — цитирует его RT.

По словам Друзя, в этом сезоне он играть не будет, так как уже заявлена Инна Семенова.

«На мой взгляд, она заслужила право играть вторую игру. Она будет играть. На этот сезон она заявлена в команду. Все команды на сезон сформированы. Если кто-то обратится — я сяду», — считает знаток.

Ранее сообщалось, что Александр Друзь вернется в клуб «Что? Где? Когда?», однако играть до конца сезона он не будет. Он был отстранен после того, как главный редактор «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер сообщил, что Друзь пытался его подкупить в ноябре 2018 года.