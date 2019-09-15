Рядом с «Парком ангелов» на месте «Зимней вишни» откроют новый ТЦ

Рядом с «Парком ангелов» в Кемерово на месте сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня» откроют новый торговый центр. Его построили за 5 месяцев.

Открытие ТЦ ожидается к концу 2019 года или в начале 2020-го, сейчас в здании идут отделочные работы.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев подчеркнул, что новый торговый центр принципиально не стали строить на месте сгоревшей и демонтированной «Зимней вишни». Именно на этом месте расположен «Парк ангелов», а новый ТЦ разместят в стороне от него, передает «РИА Новости».

Напомним, что открытие «Парка ангелов» состоялось сегодня. В новом парке есть мемориал, посвященный погибшим в пожаре в «Зимней вишне».