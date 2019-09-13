Более 32 тысяч татарстанцев воспользовались на выборах системой «Мобильный избиратель»
32 078 избирателей в Республике Татарстан воспользовались системой «Мобильный избиратель» во время прошедших выборов, сообщил на проходящем в Госсовете РТ председатель Центральной избирательной комиссии Мидхат Шагиахметов.
— Это показывает, что новый механизм востребован и удобен, — отметил он.
Шагиахметов также сообщил, что на выборах присутствовало свыше 28 тысяч наблюдателей, «значительное количество — из Удмуртии, Кировской области, Чувашии, Марий Эл и Ульяновска».
— Наблюдателей с правом совещательного голоса было даже больше, чем членов избирательных комиссий, которых было 21 тысяча, — отметил председатель ЦИК.
Ранее «Реальное время» писало, что в этом году на региональных выборах система «Мобильный избиратель» в Татарстане применяется впервые.
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