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Более 32 тысяч татарстанцев воспользовались на выборах системой «Мобильный избиратель»

10:52, 13.09.2019
Более 32 тысяч татарстанцев воспользовались на выборах системой «Мобильный избиратель»
Фото: Инна Серова

32 078 избирателей в Республике Татарстан воспользовались системой «Мобильный избиратель» во время прошедших выборов, сообщил на проходящем в Госсовете РТ председатель Центральной избирательной комиссии Мидхат Шагиахметов.

— Это показывает, что новый механизм востребован и удобен, — отметил он.

Шагиахметов также сообщил, что на выборах присутствовало свыше 28 тысяч наблюдателей, «значительное количество — из Удмуртии, Кировской области, Чувашии, Марий Эл и Ульяновска».

— Наблюдателей с правом совещательного голоса было даже больше, чем членов избирательных комиссий, которых было 21 тысяча, — отметил председатель ЦИК.

Ранее «Реальное время» писало, что в этом году на региональных выборах система «Мобильный избиратель» в Татарстане применяется впервые.

ОбществоВласть Татарстан
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