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«Ленинград», «Наив» и Гречка записали трибют к 55-летию Егора Летова

20:27, 10.09.2019
«Ленинград», «Наив» и Гречка записали трибют к 55-летию Егора Летова
Фото: скриншот

Трибьют-альбом «Без меня» записали к 55-летию лидера группы «Гражданская оборона» Егора Летова 27 музыкантов и групп.

В сборнике приняли участие исполнители Гречка, Нейромонах Феофан, Noize MC, Найк Борзов, Слава КПСС, а также группы «Психея», «Пионерлагерь Пыльная Радуга», «Ленинград», «Наив» и другие, сообщает UMUSIC.

Сегодня, 10 сентября, Егору Летову исполнилось бы 55 лет. Он скончался в феврале 2008 года.

ОбществоКультура
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