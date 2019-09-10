«Ленинград», «Наив» и Гречка записали трибют к 55-летию Егора Летова
Трибьют-альбом «Без меня» записали к 55-летию лидера группы «Гражданская оборона» Егора Летова 27 музыкантов и групп.
В сборнике приняли участие исполнители Гречка, Нейромонах Феофан, Noize MC, Найк Борзов, Слава КПСС, а также группы «Психея», «Пионерлагерь Пыльная Радуга», «Ленинград», «Наив» и другие, сообщает UMUSIC.
Сегодня, 10 сентября, Егору Летову исполнилось бы 55 лет. Он скончался в феврале 2008 года.ОбществоКультура
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