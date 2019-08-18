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Порошенко назвал три вещи, которые «пугают» Россию

06:29, 18.08.2019
Порошенко назвал три вещи, которые «пугают» Россию
Фото: flickr.com

Бывший президент Украины Пётр Порошенко рассказал, чего боится Россия.

По его словам, это «наши единство и решительность». Также на странице в Facebook Порошенко отметил, что «крупнейшей угрозой для агрессии Российской Федерации является «полная интеграция Украины в европейскую и евроатлантическую системы».

Ранее Порошенко заявил, что заведенное против него Государственным бюро расследований уголовное дело в связи с инцидентом в Керченском проливе является попыткой снять ответственность с России и переложить на него.

ОбществоВласть
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