Порошенко назвал три вещи, которые «пугают» Россию

Бывший президент Украины Пётр Порошенко рассказал, чего боится Россия.



По его словам, это «наши единство и решительность». Также на странице в Facebook Порошенко отметил, что «крупнейшей угрозой для агрессии Российской Федерации является «полная интеграция Украины в европейскую и евроатлантическую системы».

Ранее Порошенко заявил, что заведенное против него Государственным бюро расследований уголовное дело в связи с инцидентом в Керченском проливе является попыткой снять ответственность с России и переложить на него.