Эксперты рассказали о последствиях запрета экспорта леса из России в Китай

Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин допустил, что Россия может запретить экспорт леса в Китай в случае отсутствия содействия в решении проблемы незаконных вырубок.

Комментируя это заявление, управляющий директор по реализации государственных программ и лесной политике лесопромышленного холдинга «Сегежа» Николай Иванов заявил, что запрет поставок леса может стать причиной появления полулегальных лесопилок и деревообрабатывающих производств. При этом эффективность такой меры для экономики РФ будет близкая к нулю.

«Нужны не запреты, а согласованные сторонами меры по выводу бизнеса из тени. Разработка и взаимное признание систем лесной сертификации, цепочек происхождения и движения продукции из древесины», — цитирует «РИА Новости» Иванова.

Ранее министр промышленности РФ Денис Мантуров заявил, что не видит причин запрещать экспорт необработанной древесины. По его словам, доля круглого леса в экспорте достигла 7,8%, что является историческим минимумом.