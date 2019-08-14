Юрист объяснил, почему Путина не оштрафуют за езду без шлема на мотоцикле

Президент России Владимир Путин не будет оштрафован за езду без шлема на мотоцикле. Практики наказания за такие нарушения в России нет, рассказал юрист Европейской юридической службы Орест Мацала.

Дело в том, что в случае судебных разбирательств перекрытую трассу не будут считать дорогой общего пользования, считает Мацала.

«При организации спортивных мероприятий или иных согласованных закрытых акций дорогу, на которой не осуществляется общественное движение автомобилей, суды могут расценить как временно «иную территорию», не относящуюся к дорогам и прилегающим территориям», — объяснил юрист порталу autonews.ru

Однако правила дорожного движения запрещают не только управление мотоциклом без мотошлема, но и перевозку пассажиров без него. Штраф за оба вида нарушений в соответствии со статьей 12.6 КоАП составляет 1 000 рублей.



Напомним, ранее Владимир Путин вместе главой Крыма Сергеем Аксеновым и врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым прокатились на мотоцикле «Урал» во время участия в Байк-шоу-2019. Они все были без шлемов, это вызвало бурную реакцию в соцсетях. Несколько граждан подали заявление о привлечении президента к административной ответственности.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили пересмотреть ПДД для электробайков, электросамокатов, гироскутеров и сегвеев.



