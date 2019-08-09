Общественников научат отражать психологические атаки на выборах в Госсовет РТ

Для татарстанских наблюдателей на предстоящих выборах в Государственный совет РТ будут организованы психологические тренинги.

«Хочу отметить, что мы пригласили выдающихся специалистов в области психологии, которые также будут работать с нашими наблюдателями и тренировать их, чтобы они были уверенными в себе и могли постоять за себя в случае возможных провокаций», — сообщил на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» региональный координатор корпуса «За чистые выборы» в Татарстане Павел Соломонов.

Напомним, корпус «За чистые выборы» — это общероссийское общественное движение, самая крупная организация независимых наблюдателей-юристов в стране. Его ключевые задачи — защитить право граждан на участие в формировании органов власти через содействие профорганизации выборов и создание системы подготовки молодых профессионалов: наблюдателей, членов избирательных комиссий и кандидатов на выборные должности.

Ранее интернет-газета «Реальное время» публиковала материал о том, что в Центризбиркоме Татарстана разыграли порядок размещения наименований и эмблем политических партий в бюллетене для голосования по единому республиканскому избирательному округу на выборах в Государственный совет VI созыва. «Единая Россия» пойдет под первым номером.

