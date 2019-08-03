В Красноярском крае потушили лесной пожар на месте падения Тунгусского метеорита

Пожарные потушили лесной пожар в заповеднике «Тунгусский» (Красноярский край), в месте, где более 100 лет назад был обнаружен одноименный метеорит.

Пожар разгорелся в труднодоступной зоне, где нет дорог и нет возможности доставить наземную технику. Для тушения привлекли 80 авиапожарных ФБУ «Авиалесоохрана».

Заброска авиапожарных на тушение была проведена с помощью вертолета Ми-8. Прокладку заградительных полос, разбор лесных завалов, тушение пламени авиапожарные делали вручную, сообщает пресс-служба Минприроды РФ.

Напомним, сегодня эксперты РАН заявили, что большинство лесных пожаров в Сибири потухнут сами в течение двух недель.