В Красноярском крае потушили лесной пожар на месте падения Тунгусского метеорита
Пожарные потушили лесной пожар в заповеднике «Тунгусский» (Красноярский край), в месте, где более 100 лет назад был обнаружен одноименный метеорит.
Пожар разгорелся в труднодоступной зоне, где нет дорог и нет возможности доставить наземную технику. Для тушения привлекли 80 авиапожарных ФБУ «Авиалесоохрана».
Заброска авиапожарных на тушение была проведена с помощью вертолета Ми-8. Прокладку заградительных полос, разбор лесных завалов, тушение пламени авиапожарные делали вручную, сообщает пресс-служба Минприроды РФ.
Напомним, сегодня эксперты РАН заявили, что большинство лесных пожаров в Сибири потухнут сами в течение двух недель.Общество
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