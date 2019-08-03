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В России утвердили понятие шпионских устройств

06:28, 03.08.2019
В России утвердили понятие шпионских устройств
Фото: kremlin.ru

Законы, уточняющие понятие специальных технических средств для негласного получения информации (шпионских устройствах), подписал президент России Владимир Путин.

Согласно поправкам, которые внесены в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, к специальным техническим средствам не относятся находящиеся в свободном обороте приборы, системы и другие инструменты бытового назначения, обладающие функциями аудиозаписи, видеозаписи, фотофиксации и геолокации. За их использование россиян освободят от ответственности.

Ранее сообщалось, что в Уфе суд рассмотрит уголовное дело в отношении 41-летнего местного жителя, обвиняемого в незаконной слежке и использовании «шпионской» аппаратуры. Два года мужчина следил за возлюбленной при помощи «жучка».

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