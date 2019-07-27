На капремонт набережной реки Туяляс в башкирском Сибае потратят 16,2 млн рублей

Капитальный ремонт набережной реки Туяляс в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» в Сибае обойдется в 16,2 млн рублей.

В материалах госзакупки, которую разместила администрация Сибая, сказано, что проект будет финансироваться за счет средств федерального, республиканского и городского бюджета.



Заявки на участие в госзакупке принимаются до 2 августа, а сам аукцион по определению подрядчика состоится 5 августа. Все работы по проекту необходимо завершить до 30 сентября 2019 года.

Ранее сообщалось, что на набережной реки Белой в Уфе могут построить концертный комплекс за 5,5 млрд рублей.