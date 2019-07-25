МИД прокомментировал задержание российского танкера на Украине

Российская сторона изучает обстоятельства задержания российского танкера NEYMA для принятия адекватных мер.

Об этом заявляют в МИД РФ. «Если речь идет о захвате россиян в заложники, это будет квалифицировано как грубейшее нарушение международного права и последствия не заставят себя ждать», — подчеркнули в ведомстве. Об этом сообщает «РИА Новости».

Ранее Служба безопасности Украины заявила, что задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер NEYMA. Он якобы участвовал в блокировании прохода украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе.

Напомним, ранее в ДНР сообщили о срыве перемирия со стороны украинских силовиков.