Чемезов рассказал Путину, что четверть питьевой воды в России — подделка

Более четверти питьевой воды, которая продается в России, — подделка. Об этом заявил глава «Ростеха» Сергей Чемезов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

— Процент фальсификата составляет от 25 до 30%, это в среднем по России, а в некоторых регионах — и до 80%, — заявил Чемезов. Он добавил, что для решения проблемы требуется как можно скорее начать маркировку воды. Чемезов продолжил, что сегодня в стране продается очень много «непонятно какой продукции». Детали встречи Чемезова с Путиным размещены на официальном портале Кремля.

Напомним, в рамках этой встречи Чемезов рассказал Путину о рекордных продажах «Рособоронэкспорта».