Хабиров призвал чиновников отдыхать в башкирских санаториях

Врио главы Башкирии Радий Хабиров обратился к республиканским чиновникам с просьбой, чтобы в конце лета они нашли время для отдыха. Об этом он заявил во время оперативного совещания в правительстве РБ.

«Вошли с середину лета. Я бы хотел попросить, вы посмотрите ваших коллег, в летний период пусть люди отдохнут. Понятно, у нас работы много, напряженно довольно работает правительство. Но я вас прошу, чтобы люди тоже смогли отдохнуть, дайте им возможности», — отметил Хабиров.

При этом глава региона добавил, что «пусть отдыхают в наших санаториях и базах отдыха», подчеркнув, что «особо ездить никуда не надо».

Напомним, ранее Хабиров обратился к пользователям соцсетей с просьбой рассказать ему про особенности «вахтовой жизни». Таким образом он ищет способы вернуть вахтовиков на работу в Башкирию.