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В США подготовили санкции против 24 сотрудников ФСБ

07:43, 19.07.2019
В США подготовили санкции против 24 сотрудников ФСБ
Фото: pixabay.com

Американские конгрессмены внесли на рассмотрение новый законопроект, предполагающий введение санкций против 24 сотрудников ФСБ России.

Причиной данных мер стали аресты украинских моряков. Инициаторами выступили демократы Марси Каптур и Майкл Куигли, а также республиканцы Энди Харрис и Брайан Фитцпатрик.

В заявлении авторов законопроекта говорится, что «США продолжают решительно осуждать опасное нападение России на ВМС Украины и незаконное задержание 24 украинских моряков», пишет «Интерфакс».

Отмечается, что инцидент является последним в серии «злонамеренных шагов, предпринятых Россией с целью подрыва демократического прогресса на Украине и международного правопорядка».

Напомним, что в ноябре прошлого года российские пограничники задержали в Керченском проливе три военных корабля Украины, на которых находились 24 военнослужащих. Их обвиняют в попытке незаконного пересечения границы по предварительному сговору.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил Путина освободить украинских моряков.

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