В США подготовили санкции против 24 сотрудников ФСБ

Американские конгрессмены внесли на рассмотрение новый законопроект, предполагающий введение санкций против 24 сотрудников ФСБ России.

Причиной данных мер стали аресты украинских моряков. Инициаторами выступили демократы Марси Каптур и Майкл Куигли, а также республиканцы Энди Харрис и Брайан Фитцпатрик.

В заявлении авторов законопроекта говорится, что «США продолжают решительно осуждать опасное нападение России на ВМС Украины и незаконное задержание 24 украинских моряков», пишет «Интерфакс».

Отмечается, что инцидент является последним в серии «злонамеренных шагов, предпринятых Россией с целью подрыва демократического прогресса на Украине и международного правопорядка».

Напомним, что в ноябре прошлого года российские пограничники задержали в Керченском проливе три военных корабля Украины, на которых находились 24 военнослужащих. Их обвиняют в попытке незаконного пересечения границы по предварительному сговору.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил Путина освободить украинских моряков.