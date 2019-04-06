Медведев не согласился с предложением Володина об изменениях в Конституции

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заметил, что никакие корректировки или фундаментальные изменения в действующую Конституцию РФ не требуются, сообщает «РИА Новости».

Так он прокомментировал заявление спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина относительно внесения изменений в Конституцию страны.

— Конституция — инструмент, который рассчитан на длительную перспективу в условиях стабильно развивающейся страны, — добавил Медведев.



Напомним, ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что есть вопросы, связанные с отсутствием необходимого баланса в работе законодательной и исполнительной ветвей власти, сообщается на официальном портале Госдумы. Со слов Володина, было бы правильно, чтобы Госдума как минимум участвовала в консультациях при назначении членов правительства. Он заметил, что это могут быть соответствующие процедуры, но они требуют внесения изменений в Конституцию.