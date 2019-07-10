Новости общества

19:50 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Госинспекция труда в Татарстане переедет на новое место

19:36, 10.07.2019
Госинспекция труда в Татарстане переедет на новое место
Фото: скриншот git16.rostrud.ru

Государственная инспекция труда в Республике Татарстан переедет в центр Казани.

Как стало известно «Реальному времени», переезд в отдельное здание по адресу: ул. Марджани, 48 состоится уже в августе. Сейчас республиканская Госинспекция находится по адресу: пр. Ямашева, 48Б.

Напомним, ранее сообщалось, что по итогам января — апреля 2019 года в Татарстане по результатам прокурорских проверок была взыскана задолженность по заработной плате в размере 286 млн рублей.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров