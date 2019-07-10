Госинспекция труда в Татарстане переедет на новое место

Государственная инспекция труда в Республике Татарстан переедет в центр Казани.

Как стало известно «Реальному времени», переезд в отдельное здание по адресу: ул. Марджани, 48 состоится уже в августе. Сейчас республиканская Госинспекция находится по адресу: пр. Ямашева, 48Б.

Напомним, ранее сообщалось, что по итогам января — апреля 2019 года в Татарстане по результатам прокурорских проверок была взыскана задолженность по заработной плате в размере 286 млн рублей.

