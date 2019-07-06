МИД назвал американскую концепцию противодействия России неадекватной

Министерство иностранных дел России сообщило, что «концепция противодействия пагубному влиянию Кремля» от США направлена на насаждение русофобии в мире.

По мнению МИД, содержание документа наводит на размышления относительно адекватности его авторов.

«За стремлением посеять страх перед нашей страной, запугиванием мнимым «российским вмешательством» отчетливо прослеживается желание подчинить их влиянию США, настроить против России, в том числе для того, чтобы заставить Европу покупать дорогой американский сжиженный газ. Иначе говоря, в Вашингтоне, решая свои геополитические задачи, не прочь заодно получить коммерческую выгоду», — в сообщении ведомства.

Там считают, что политики всеми силами стараются не допустить нормализации российско-американских отношений, разрушить их ещё больше».

Ранее директор Агентства США по международному развитию (USAID) Марк Грин представил стратегию «по противодействию злонамеренному влиянию Кремля».



Для достижения главной цели предлагается решить четыре задачи: противодействие усилиям по подрыву демократических институтов, сопротивление манипулированию информацией, сокращение экономической и энергетической уязвимости. Последнее предполагает укрепление энергетической безопасности и сокращение зависимости партнерских для США государств от контролируемых РФ энергоресурсов.