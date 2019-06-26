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Делегации семи стран решили покинуть сессию ПАСЕ из-за восстановления России

22:13, 26.06.2019
Делегации семи стран решили покинуть сессию ПАСЕ из-за восстановления России
Фото: wikipedia.org

Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии, а также Украины покинули сессию ПАСЕ после подтверждения полномочий делегации РФ в полном объеме.

Как сообщил глава украинской делегации Владимир Арьев в Facebook, делегации собираются провести консультации с парламентами и правительствами о совместных действиях в ПАСЕ во время следующих сессий.

Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой подтвердила в полном объеме полномочия делегации России. После этого делегация Украины покинула ПАСЕ.

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