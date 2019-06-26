В Татарстане потратят 666 млн рублей на благоустройство общественных пространств

В Республике Татарстан на благоустройство пляжей, парков, скверов и других общественных пространств потратят более 600 млн рублей. Это следует из трех тендеров, которые разместило Главное инвестиционно-строительное управление (ГИСУ) Татарстана на портале госзакупок.



В первом тендере речь идет о восьми объектах в Аксубаевском, Актанышском, Атнинском, Елабужском, Менделеевском, Муслюмовском и Пестречинском районах. Всего на благоустройство общественных пространств в этих муниципальных образованиях планируется потратить 191,3 млн рублей, которые выделяются из бюджета республики. Исполнитель работ должен завершить благоустройство до 30 мая 2020 года.

Второй тендер касается благоустройства сквера по улице Абсалямова в Казани и пляжа озера Лебяжье. Работы на объектах должны завершиться к 30 ноября 2019 года. Всего из бюджета РТ для благоустройства пляжа и сквера направят 289,5 млн рублей.



В третьей госзакупке речь идет о благоустройстве еще трех объектов в столице Татарстана. В их числе территория вокруг центра семьи «Казан», входная группа зоны «Дубрава» и пляж озера Комсомольское в Дербышках. Из бюджета республики для благоустройства этих общественных пространств выделяется 185,2 млн рублей. Работы на объектах должны быть закончены к 30 ноября 2019 года.



Ранее стало известно, что в Альметьевске на строительство велодорожек выделили почти 225 млн рублей.

