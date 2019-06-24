В Казани эксперты обсудили опыт РТ в развитии комфортной среды при участии жителей — видео

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В Казани прошло заседание экспертного клуба «Волга», на котором федеральные политологи и политехнологи обсудили опыт Татарстана в развитии комфортной среды с участием населения, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Так, эксперты посетили парк Урицкого. Они не только осмотрели территорию, но и обратили внимание на то, как ей пользуются жители.

«Я смотрю, люди не просто гуляют, они совершенно разного возраста, занимаются тем, что им нравится», — сказал российский политтехнолог Марата Баширов.

Создание комфортной городской среды с учетом мнения жителей — одна из задач нацпроекта «Жилье и городская среда», который утвердил президента России Владимир Путин. Предусмотрено более 280 млрд рублей. Возглавляет рабочую группу Рустам Минниханов.

«Сегодня те объекты, которые создаются в обязательном порядке проходят через обсуждения. На которые приходят горожане и создают то пространство, которое нужно именно им», — отметил директор МБУ «Дирекция парков и скверов» Марат Закиров.



