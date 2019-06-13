Экс-гендиректор аэропорта Казани стал главой «Базэл Аэро»

Экс-гендиректор аэропорта Казани Алексей Старостин, который покинул должность в мае, возглавил аэропортовый холдинг «Базэл Аэро», подконтрольный Олегу Дерипаске, сообщает «Интерфакс».

Изменения в ЕГРЮЛ были внесены 11 июня. В «Базэл Аэро» Старостин пришел на смену Алексею Васильченко. Он исполнял обязанности гендиректора с апреля после ухода Леонида Сергеева, который руководил холдингом с 2012 года.

Напомним, 16 мая стало известно, что генеральным директором АО «Международный аэропорт «Казань» назначен Сергей Романцов, который сменил на этом посту Алексея Старостина, руководившего аэропортом 11 лет.

