В Перми возбудили два дела против школы и ее директора после завышения проходного балла для девочек

Прокуратура Дзержинского района Перми возбудила два административных дела в отношении гимназии №4 и ее директора за установление разных проходных баллов для поступающих в первый класс девочек и мальчиков.

Как передает пресс-служба прокуратуры Пермского края, дела возбуждены по статье «Нарушение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций, в том числе должностным лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное правонарушение».

«Установлено, что индивидуальный отбор детей при зачислении в первые классы гимназии являлся незаконным, так же как разный проходной балл для мальчиков и девочек, который свидетельствовал об ограничении конституционных прав несовершеннолетних на образование по половому признаку», — говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что в настоящее время сотрудниками ведомства начаты проверки и в других школах Перми.

Ранее сообщалось, что в пермской гимназии №4 было решено установить разные проходные баллы для мальчиков и девочек при поступлении в первый класс.

Мальчиков решили принять при условии, если они набирают от 65,7 балла, для девочек планку подняли до 69,1 балла. В результате около 20 девочек не смогли пройти по конкурсу. При этом конкуренцию девочкам при равных 69,1 баллах составили бы всего шесть мальчиков. Директор гимназии разницу проходных баллов объяснила тем, чтобы не получались девчачьи классы.