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Более 70 детей из Татарстана станут общественными помощниками детского омбудсмена в республике

13:50, 31.05.2019
Более 70 детей из Татарстана станут общественными помощниками детского омбудсмена в республике
Фото: gossov.tatarstan.ru

У уполномоченного по правам ребенка в РТ Гузель Удачиной появятся общественные помощники. Ими станут более 70 детей со всего Татарстана, сообщает ИА «Татар-информ».

Имена помощников станут известны 1 июня в рамках образовательной смены в лагере «Волга». На торжественной церемонии ребятам вручат удостоверения. Удачина подчеркнула, что детские общественные помощники работают в каждом муниципалитете Татарстана. Среди их обязанностей — передача социально значимой позитивной информации, консультирование по вопросам правового просвещения.

Напомним, ранее в Госсовете РТ на заседании комитета по социальной политике поддержали поправки в республиканский закон об уполномоченном по правам ребенка. Главные новшества: минимальный возрастной ценз для кандидата на эту должность снизится с 35 до 30 лет, будет возможность инициировать административные иски в защиту прав детей и подростков, но часть надзорных полномочий ограничат.

ОбществоВласть Татарстан
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