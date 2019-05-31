Площадь в Париже могут назвать в честь принцессы Дианы

Парижская площадь Альма, которая находится по соседству с мостом, под которым в результате ДТП погибла принцесса Диана, может быть названа в ее честь.

По словам мэра города Анн Идальго, соответствующая инициатива должна быть вынесена на голосование в ходе заседания муниципального совета 11 июня.

«Эта площадь стала местом, посвященным памяти леди Дианы», — цитирует главу Парижа газета Le Monde.

31 августа 1997 года Диана погибла в Париже в автомобильной катастрофе вместе с Доди аль-Файедом и водителем Анри Полем. Причина аварии до сих пор не вполне ясна, существует ряд версий, в том числе алкогольное опьянение водителя и необходимость уходить на скорости от преследований папарацци.

Напомним, ранее Великобритания засекретила документы о свадьбе принцессы Дианы.