Порошенко пожаловался на то, что не получил от США помощи в ходе президентских выборов

Бывший президент Украины Петр Порошенко просил у США помощи в ходе президентских выборов, однако не получил ее и жаловался на это.

«Наш ответ был: мы не выбираем людей, мы поддерживаем принципы и политику», — сказал спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, его слова приводит «РИА Новости».

Он отметил, что США готовы были бы работать с любым избранным лидером на Украине, а также выступают за укрепление демократии, проведение реформ, продолжение борьбы с коррупцией и ориентацию страны на Запад.

Ранее Владимир Зеленский, победивший на выборах президента Украины, на встрече с представителями США в Киеве призвал Соединенные Штаты ужесточить антироссийские санкции.

