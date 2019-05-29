В Нижегородской области стартовал конкурс на пост министра здравоохранения
В Нижегородской области с 29 мая начался конкурс на пост министра здравоохранения. Объявление о нем размещено на портале «Команда правительства».
Конкурс пройдет в два этапа. Заочный тур пройдет до 18 июня, в рамках него кандидатам нужно заполнить анкету, пройти тестирование и записать видео-презентацию. Далее пройдет очный этап.
«Новому министру предстоит многое сделать. Надо завершить разработку программы капитального ремонта медицинских учреждений, переводить больницы и поликлиники на новые принципы работы, в центре которых внимание к потребностям пациентов», — цитирует губернатора Нижегородской области Глеба Никитина ТАСС.
Напомним, что 15 апреля глава Минздрава Нижегородской области Антон Шаклунов покинул должность по собственному желанию. Исполняющим обязанности назначена первый заместитель Елена Саксонова.ОбществоВласть
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