В Нижегородской области стартовал конкурс на пост министра здравоохранения

В Нижегородской области с 29 мая начался конкурс на пост министра здравоохранения. Объявление о нем размещено на портале «Команда правительства».

Конкурс пройдет в два этапа. Заочный тур пройдет до 18 июня, в рамках него кандидатам нужно заполнить анкету, пройти тестирование и записать видео-презентацию. Далее пройдет очный этап.

«Новому министру предстоит многое сделать. Надо завершить разработку программы капитального ремонта медицинских учреждений, переводить больницы и поликлиники на новые принципы работы, в центре которых внимание к потребностям пациентов», — цитирует губернатора Нижегородской области Глеба Никитина ТАСС.

Напомним, что 15 апреля глава Минздрава Нижегородской области Антон Шаклунов покинул должность по собственному желанию. Исполняющим обязанности назначена первый заместитель Елена Саксонова.