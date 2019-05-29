В Пензенской области сотрудники скорой помощи прекратили забастовку

Сотрудники Пензенской областной станции скорой медицинской помощи прекратили «итальянскую забастовку».

Она прекращена после многочасовых переговоров с руководством станции и Минздрава региона, сообщается на сайте Межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Действие».

Стороны решили создать рабочую группу по вопросам совершенствования системы оплаты труда и улучшения условий работы на станции скорой помощи.

Напомним, 27 мая представитель бастующих Павел Кузнецов сообщил, что около 140 сотрудников Пензенской областной станции скорой помощи начали «итальянскую забастовку». Они потребовали от руководства региона повысить им зарплату, увеличить количество реанимационных бригад, чтобы обеспечить 20-минутный федеральный норматив приезда медиков к больному.

Однако в Минздраве Пензенской области сообщили, что информация о забастовке сотрудников скорой помощи в Пензе не соответствует действительности.