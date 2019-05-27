В Минздраве Пензенской области опровергли информацию о забастовке сотрудников скорой помощи

В Минздраве Пензенской области сообщили, что информация о забастовке сотрудников скорой помощи в Пензе не соответствует действительности.



«Информация о проведении на областной станции скорой медицинской помощи «итальянской забастовки» не соответствует действительности. Министерство здравоохранения Пензенской области сообщает, что данное учреждение работает в штатном режиме», — говорится на сайте ведомства.



В пресс-службе Минздрава Пензенской области подчеркнули, что на выезде работают 133 бригады. Нарушений регламента не зафиксировано.



Ранее представитель бастующих Павел Кузнецов сообщил, что около 140 сотрудников Пензенской областной станции скорой помощи начали «итальянскую забастовку», передает «Интерфакс».

Бастующие потребовали от руководства региона повысить им зарплату, увеличить количество реанимационных бригад, чтобы обеспечить 20-минутный федеральный норматив приезда медиков к больному.

