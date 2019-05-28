В этом году Евровидение посмотрели более 180 миллионов зрителей

Песенный конкурс «Евровидение», который в этом году проходил в Израиле, посмотрели 182 млн зрителей по всему миру.



Как сообщает Европейский вещательный союз, в целом за финалом конкурса, который прошел 18 мая, следили 36,7% телезрителей.

Ранее организаторы Евровидения заявили, что пересчитали баллы участников конкурса.

Отмечается, что некоторые баллы были начислены некорректно. При пересчете представитель России Сергей Лазарев получил на один балл больше, но на итог общего рейтинга это никак не повлияло. При этом некоторые страны поменяли свои позиции в общем зачете.

Напомним, победителем «Евровидения-2019» стал Дункан Лоуренс, представлявший Нидерланды. Российский певец Сергей Лазарев занял третье место.