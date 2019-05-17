Кинокритик посоветовал фанатам, недовольным финалом «Игры престолов», скинуться на создание новой версии

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Кинокритик Давид Шнейдеров прокомментировал петицию фанатов «Игры престолов», которые потребовали переснять последний сезон сериала. Петиция собрала уже более полумиллиона подписей.

Он посоветовал недовольным скинуться на создание новой версии восьмого сезона, прежде чем просить об этом телеканал HBO.

«За предыдущие семь сезонов каждый придумал себе финал, каждый придумал себе развитие персонажей. Если это развитие событий или персонажа не устраивает фаната, то он пишет петицию. Чем больше петиций, тем выше популярность сериала», — цитирует Шнейдерова НСН.



Также он выразил надежду на то, что HBO никак не отреагирует на петицию.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин не смотрит сериал «Игра престолов».