Зрители обнаружили ляп в финальном сезоне сериала «Игра престолов»

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Фанаты сериала «Игра престолов» обнаружили ляп в четвертой серии финального сезона.

Зрители опубликовали стоп-кадр из сериала, на котором виден стаканчик из сети кофеен Starbucks. Предположительно, участники съемочной группы забыли убрать свой напиток со стола.

Исполнительный продюсер «Игры престолов» Берни Колфилд извинилась перед зрителями за оплошность, добавив, что специалисты, отвечающие за реквизит и декорации, «выкладывались на 1000%».

«Если это худшая ошибка, которую удалось заметить зрителям, то съемочная группа «неплохо справляется» со своей работой», — заявила Колфилд в эфире Общественного радио Нью-Йорка.

Напомним, ранее Bloomberg назвал самые богатые семьи в «Игре престолов».