В московском метро появился трон из «Игры престолов»

В московском метрополитене на станции «Деловой центр» временно установили Железный трон из сериала «Игра престолов», сообщается в официальной группе московского метро во «ВКонтакте».

В сообщении указано, что московское метро приглашает желающих на станцию «Деловой центр», чтобы сфотографироваться с главными персонажами сериала и попробовать захватить трон.

Напомним, ранее фанаты сериала «Игра престолов» обнаружили ляп в четвертой серии финального сезона.

Зрители опубликовали стоп-кадр из сериала, на котором виден стаканчик из сети кофеен Starbucks. Предположительно, участники съемочной группы забыли убрать свой напиток со стола.

Исполнительный продюсер «Игры престолов» Берни Колфилд извинилась перед зрителями за оплошность, добавив, что специалисты, отвечающие за реквизит и декорации, «выкладывались на 1000%».