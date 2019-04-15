Bloomberg назвал самые богатые семьи в «Игре престолов»

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Дом Таргариенов самым богатым во вселенной сериала «Игра престолов» по версии агентства Bloomberg.

Как отмечается, представительнице дома Дейенерис Таргариен принадлежат драконы, чью стоимость эксперты не смогли определить, но они назвали существ «источником почти несравнимой силы».

Второе место в рейтинге заняла Ланнистеров, контролирующая торговые пути. Тройку замыкает дом Арренов, у которых есть долина Аррен.

В список также вошли дома Старков, Грейджой, Мартелл, Талли, Баратеон и Тайрелл.

Ранее Роскомнадзор рассказал, с какими опасностями можно столкнуться при просмотре «Игры престолов».

Поклонников сериала просят не переходить по сомнительным ссылкам, которые обещают бесплатный просмотр. В сообщении отмечается, что ссылки на «Игру престолов» чаще всего подвержены вирусному заражению.

Первая серия последнего сезона выйдет в ночь с 14 на 15 апреля.

