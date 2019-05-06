Медведев поручил представить предложения к закону об авиабезопасности

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минтрансу представить предложения по совершенствованию законодательства в сфере безопасности эксплуатации авиатранспорта после катастрофы в Шереметьево.



«С учетом результатов проведенного расследования представьте при необходимости предложения по совершенствованию законодательства в области обеспечения безопасности эксплуатации воздушных судов», — цитирует Медведева «РИА Новости».



В результате катастрофы самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек. Инцидент произошел 5 мая. Самолет, следовавший рейсом Москва — Мурманск, после взлета запросил экстренную посадку. В результате жесткого приземления воздушное судно загорелось.

В Следственном комитете заявили, что среди вероятных причин трагедии рассматриваются недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта, неисправность воздушного судна и неблагоприятные метеоусловия.

