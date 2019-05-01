Авиакомпаниям США запретили полеты над Венесуэлой на высоте ниже 8 км
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) запретило американским авиакомпаниям полеты над Венесуэлой на высоте ниже 8 км (26 тыс. футов).
Кроме того, операторам авиаперевозчиков рекомендовано покинуть страну в течение 48 часов, сообщается в документе FAA.
Данное решение авиационные власти США объяснили «усиливающейся политической нестабильностью и напряженностью» в Боливарианской Республике.
Запрет на полеты будет действовать до тех пор, пока не будут приняты дальнейшие решения по этой ситуации.
Напомним, что в Венесуэле начались акции протеста после того, как группа военных выступила на стороне лидера оппозиции Хуана Гуаидо. Во время столкновений с силовиками несколько человек пострадали. В ходе протестов задержаны по меньшей мере 83 человека.
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