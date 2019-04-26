Пенсионера в Пермском крае оштрафовали за самовольный ремонт дороги

В Пермском крае пенсионера Василия Яркова оштрафовали за то, что он отремонтировал разбитую деревенскую дорогу досками.

Мужчина заделал в деревне Пруддор колеи, которые появились во время весенней распутицы, чтобы удобнее было добираться до соседнего села Белоево на уколы в больницу. Позже сотрудники Кудымкарского отдела ГИБДД составили на Яркова протокол об административном правонарушении за повреждение дороги.

В ведомстве уточнили, что пенсионер создал помехи в дорожном движении путем загрязнения дорожного покрытия и создал угрозу безопасности движения. За это ему грозит штраф в размере 5 тысяч рублей, пишет издание «Парма-Новости».

В местной администрации пообещали восстановить дорогу с помощью специальной техники в ближайшее время. Однако необходимый ремонт не получится сделать, так как «средства, что заложены на этот год, уже распределены».

Напомним, ранее сообщалось, что в Пермском крае появился новый штраф за езду на транспорте, который может повредить дороги.