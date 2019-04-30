В России может появиться «Список Бутиной»

Должностных лиц США, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод граждан России, могут включит в так называемый "Список Бутиной". Об этом говорится в депутатском запросе на имя министра иностранных дел Сергея Лаврова.

В документе говорится, что уголовное дело против Марии Бутиной было незаконно инициировано для укрепления мифа о «российском вмешательстве» в дела США.

«Угроза попадания в «Список Бутиной» должна со временем начать отрезвлять иностранных чиновников, привыкших к практически безнаказанному притеснению русских, и предотвращать нарушение прав наших соотечественников за рубежом», — приводят текст документа "Известия".

Ранее суд в Вашингтоне приговорил россиянку Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы. Ее обвиняли в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории страны.

