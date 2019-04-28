СМИ: контрразведка ФРГ опасается терактов со стороны правых экстремистов

Немецкая контрразведка считает, что большую опасность для общества в ФРГ представляют экстремисты ультраправой направленности. Радикалы крайне недовольны темами мигрантов и исламизации, что может подтолкнуть их к терактам.

Правые группы готовятся к "сценарию гражданской войны" и готовы воспользоваться оружием, пишет газета Welt am Sonntag со ссылкой на доклад Федерального ведомства по охране конституции ФРГ (БФФ).

"Правоэкстремистские структуры сегодня представляют для нашей демократии опасность, которой не наблюдалось еще никогда после 1945 года", — приводит издание слова члена комитета Бундестага по контролю над деятельностью спецслужб Константина фон Нотца.

В докладе отмечается, что в среде правых экстремистов множество малых групп и одиночек. Многие из них не попадали в поле зрения правоохранителей и спецслужб до последних мессяцев.