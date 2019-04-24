Татарстанский Роспотребнадзор назвал страны, где можно заболеть малярией

Замруководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина сообщили на пресс-конференции, что малярией можно заболеть в 97 странах мира.



Преимущественно это страны Африки, Азии и Южной Америки. Самые популярные среди туристов направления, где отдыхающие подвергаются риску заболевания, – это Таиланд, Индонезия, Вьетнам, пишет "Татар-информ".

В прошлом в малярию в Татарстан привезли три человека из Индии, Ганы и Республики Мадагаскар. Все по России было зарегистрировано 148 случаев малярии в 44 регионах страны.

Ранее Роспотребнадзор выпустил памятку для подготовки к поездке в экзотические страны.