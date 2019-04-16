Татарстанские аварийщики «атаковали» кабмин РТ

Недовольные жители аварийных домов из городов РТ «штурмуют» здание кабмина РТ. Они собрались у входа в здание правительства и требуют предоставить им жилье.

Активистам удалось перехватить экс-мэра Казани Камиля Исхакова. Он принял документы одной из семей из Болгар, чтобы передать муниципальным властям для рассмотрения.

Ранее около 150 семей Зеленодольска прорвались в городскую администрацию. Они возмущались тем, как власти признавали аварийными их дома.