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Татарстанские аварийщики «атаковали» кабмин РТ

15:32, 16.04.2019
Татарстанские аварийщики «атаковали» кабмин РТ
Фото: youtube.com / скриншот

Недовольные жители аварийных домов из городов РТ «штурмуют» здание кабмина РТ. Они собрались у входа в здание правительства и требуют предоставить им жилье.

Активистам удалось перехватить экс-мэра Казани Камиля Исхакова. Он принял документы одной из семей из Болгар, чтобы передать муниципальным властям для рассмотрения.

Ранее около 150 семей Зеленодольска прорвались в городскую администрацию. Они возмущались тем, как власти признавали аварийными их дома.

ОбществоВласть Татарстан
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