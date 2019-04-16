Следком проверит информацию о драке между школьницами и учителем в Красноярске

Следственный комитет проверит факт конфликта двух восьмиклассниц и учительницы английского языка в красноярской школе №151.

По информации местных СМИ, инцидент произошел в классе после словесной перепалки. Сначала женщина стукнула рукой восьмиклассницу. Затем преподаватель схватила другого ребенка за волосы и ударила ее головой об парту, когда та пыталась заступиться за подругу.

В результате у школьниц были зафиксированы ссадины, ушибы, у одной из них — сотрясение мозга, передает «РИА Новости».

По результатам проверки следователи вынесут соответствующее решение.

Напомним, ранее в Дагестане отстранили от работы учителя, избившего школьника во время урока.