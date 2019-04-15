В России повысилась стоимость проезда по платным трассам

«Автодор» с 15 апреля увеличил стоимость проезда по платным участкам трасс М-4 «Дон», М-3 «Украина» и М-11 «Москва — Санкт-Петербург».

Тарифы были проиндексированы на уровень инфляции. Так, цена за проезд М-3 «Украина» для легковых автомобилей в ночное время увеличится на сумму от 5 до 10 рублей, для большегрузов — от 10 до 20 рублей.

Тариф на М-4 «Дон» для легковых автомобилей скорректирован от 5 до 10 рублей, для грузовых увеличение составит 10—40 рублей, передает ТАСС.

Проезд по некоторым участкам автодороги М-11 «Москва — Санкт-Петербург» с учетом индексации и сезонного изменения составит 770 рублей для легковых машин и 1 030 рублей для грузовиков.

Напомним, ранее сообщалось, что в Татарстане с 15 апреля по 14 мая ограничат движение большегрузов.