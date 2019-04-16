Медики рассказали о способе уменьшить тягу к сигаретам

Ученые выяснили, что тяга к курению заметно снизится, если бывшие курильщики будут носить с собой несколько ароматических полосок или пузырьков с приятными запахами.

Сайетт и его коллеги провели эксперимент, в ходе которого попросили добровольцев понюхать несколько приятных ароматов, после чего зажечь сигарету и взять ее в руку. Затем участники эксперимента должны были оценить силу своего желания закурить по 100-балльной шкале и потушить сигарету, говорится в статье, опубликованной в Journal of Abnormal Psychology.

В результате выяснилось, что все типы приятных запахов снижали желание закурить примерно на двадцать процентов. По словам ученых, эффект действует около пяти минут.

Ранее исполнительный директор Совета по общественному здоровью и проблемам демографии Виктор Зыков рассказал, что курение кальянов отрицательно влияет на организм вне зависимости от состава вдыхаемой смеси. В курительных трубках и жидкости могут быть обнаружены стафилококки, кишечная палочка и вирусы гепатита.